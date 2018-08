Facebook en Twitter schrappen honderden propagandaprofielen uit Rusland en Iran LVA

22 augustus 2018

03u14

Bron: Belga 0 Facebook heeft 652 profielen, pagina's en groepen geschrapt van zijn website en zijn zusterplatform Instagram. Het gaat om accounts die vanuit Iran en Rusland gebruikt werden voor "gecoördineerd niet-authentiek gedrag", zegt het bedrijf dinsdag op zijn blog. Ook Twitter schrapte 284 profielen, voornamelijk uit Iran.

Een deel van de verwijderde profielen, pagina's en groepen hield verband met het netwerk "Liberty Front Press", waarover Facebook in juli een tip kreeg van het cyberbeveiliginsbedrijf FireEye. De sociaalnetwerksite startte een onderzoek en vond verbanden tussen het netwerk en de Iraanse staatsmedia, op basis van openbare registratiegegevens van websites, IP-adressen en Facebookpagina's met gemeenschappelijke administrators.

De oudste profielen van het netwerk dateren van 2013. "Ze publiceerden vooral politieke berichten met betrekking tot het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten", klinkt het. Daarnaast kochten ze ook voor meer dan 6.000 dollar aan reclame op Facebook en Instagram. In totaal waren 813.000 volgers geabonneerd op de betrokken Facebookpagina's, terwijl meer dan 10.000 mensen een van de Instagramprofielen volgden.

Rusland

Daarnaast schrapte Facebook ook een reeks profielen, pagina's en groepen die gelinkt worden aan "bronnen die de Amerikaanse overheid in het verleden al identificeerde als Russische militaire inlichtingendiensten". Het sociaal netwerk benadrukt dat ze geen verband hielden met de Iraanse activiteiten.

De aan Rusland gelinkte propagandaprofielen focusten zich op de conflicten in Syrië en Oekraïne. "We hebben geen activiteiten gevonden door deze accounts die de VS viseren", zegt Facebook. De manipulatie en misinformatie die werd verspreid was niet specifiek gericht op de Amerikaanse verkiezingen later dit jaar, meldt FireEye.

De sociale media hebben het nieuws in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt. Facebook zegt samen te werken met de politie in het onderzoek naar de pagina's.

