Facebook en Instagram sluiten accounts van Italiaanse neofascistische organisaties kv

09 september 2019

22u08

Bron: Belga 0 Facebook en Instagram hebben vandaag de accounts van twee Italiaanse neofascistische organisaties en van sommige van hun activisten afgesloten, omdat de accounts hun beleid aangaande haatzaaierij schenden. Dat deelt Faceboo k mee.

Casapound en Forza Nuova, die allebei extreemrechtse ideologieën aanhangen, voeren in Italië antimigrantencampagnes via hun pagina’s op sociale media.

“Mensen en organisaties die haat zaaien of anderen aanvallen omwille van wie ze zijn, hebben geen plaats op Facebook en Instagram”, deelt Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram, mee in een verklaring.



“Dit is misbruik door een private multinational die de Italiaanse wet schendt en spuugt in het gezicht van de democratie”, reageert Simone Di Stefano, leider van Casapound, misnoegd in een tweet. Casapound had 250.000 volgers op Facebook. Di Stefano deelde mee dat zijn persoonlijk profiel, dat 140.000 volgers had, eveneens afgesloten werd, samen met die van enkele gemeenteraadsleden uit heel Italië die eveneens tot de groep behoren.

Ook Forza Nuova-leider Roberto Fiore bevestigt dat de profielen van zijn organisatie offline gehaald werden en belooft dat zijn groep zal reageren met meer straatprotesten en de rekrutering van nieuwe leden.

Leden van Casapound en Forza Nuova namen vandaag deel aan een protestactie voor het Italiaanse parlement waarin ze vroegen om nieuwe verkiezingen sinds de centrumlinkse Democratische Partij de extreemrechtse Lega Nord vervangen heeft in een coalitie met de populistische Vijfsterrenbeweging. Uit videobeelden blijkt dat sommige aanwezigen een fascistische groet brachten.