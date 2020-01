Facebook en Google strijden tegen ‘fake news’ over coronavirus YV

28 januari 2020

15u40

Bron: Washington Post 0 Door de angst voor het coronavirus doen verschillende geruchten de ronde op het internet. Van complottheorieën dat het virus ontsnapte uit een laboratorium tot genezing met oregano-olie. Facebook, Google en Twitter nemen nu ook maatregelen om de verspreiding van leugens over het virus tegen te gaan.

Zeven organisaties die samenwerken met Facebook, publiceerden negen fact-checks afgelopen dagen. Facebook zou gebruikers laten weten wanneer het in posts om valse informatie gaat en heeft ook die berichten lager gezet in hun nieuwsoverzicht. Twitter daarentegen stuurde gebruikers die zochten naar het coronavirus, naar de website van het instituut Centers for Disease Control and Prevention. Youtube zei dat hun algoritme vertrouwbare video’s bovenaan zoekresultaten zette.

“De situatie verandert snel en we zullen blijven samenwerken met globale en regionale gezondheidsorganisaties”, zei Andy Stone, de woordvoerder van Facebook, aan de Washington Post.

Wereldwijd zijn 4.295 mensen besmet met het 2019-nCoV-virus, beter bekend als het coronavirus. Het virus eiste al 106 doden in China.