Facebook dreigt ermee om het delen van nieuws in Australië niet meer toe te laten KVDS

01 september 2020

11u43

Bron: Belga 9 Het Amerikaanse technologiebedrijf Facebook heeft er dinsdag mee gedreigd dat Australische gebruikers niet langer nieuws zouden kunnen delen op het netwerk als het land een wet aanneemt die de macht van Facebook en Google inperkt. Onder de nieuwe wet zouden de bedrijven verplicht worden om te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Als die hervorming op het vlak van internetwetgeving doorgaat, is Australië het eerste land waar dat verplicht wordt.

Het wetsvoorstel "miskent de dynamiek van het internet en zal schade veroorzaken aan de persorganen die de overheid probeert te beschermen", zegt Will Easton, directeur van Facebook in Australië. "Het meest verwarrend is dat dit Facebook zal verplichten de persgroepen te vergoeden voor inhoud die ze vrijwillig op onze platformen plaatsen aan een prijs die geen rekening houdt met de financiële waarde die we hen opleveren."

Tegenzin

Wordt het wetsontwerp van kracht, "zullen wij uitgevers en gebruikers in Australië met tegenzin niet meer toestaan om lokaal en internationaal nieuws te delen op Facebook en Instagram", aldus Easton. "Dit is niet onze eerste keus, het is onze laatste. Het is de enige manier waarop we ons kunnen beschermen tegen een uitkomst die de logica tart en de levensvatbaarheid van de Australische nieuws- en mediasector op lange termijn zal schaden en niet zal helpen."

De Australische minister van Financiën Josh Frydenberg wees "de zware bedreigingen" van de hand als "dwang" en zei dat het wetsvoorstel in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan ten grondslag ligt. De wet zal volgens hem tot een duurzamere mediasector leiden, waarin voor kopij ook wordt betaald. Rod Sims, het hoofd van de Australische Commissie voor Mededinging en Consumenten (ACCC) die het wetsontwerp uitwerkte, noemde de bedreiging van Facebook "inopportuun en ondoordacht".

Easton beschuldigde de ACCC ervan "belangrijke feiten" te hebben genegeerd tijdens het consultatieproces. "De ACCC veronderstelt dat het Facebook is die het meest wint uit de relatie met de persgroepen, terwijl dat in de realiteit omgekeerd is." Volgens Easton is nieuws maar een fractie van wat mensen op hun Facebook-feed te zien krijgen en "is dat geen grote bron van inkomsten voor ons".

Eerlijke betaling

Zoals mediabedrijven in de meeste landen, lijden ook de Australische mediabedrijven onder dalende advertentie-inkomsten als gevolg van concurrentie op het internet en een afgenomen bereidheid bij consumenten om te betalen voor nieuws. De ACCC legde uit dat de wet mediabedrijven in staat stelt om te onderhandelen over een eerlijke betaling voor het werk van journalisten.

