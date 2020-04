Facebook doet miljardenovername in India

22 april 2020

Techreus Facebook heeft een belang van 10 procent genomen in het Indiase Jio Platforms. Daarvoor betaalt het Amerikaanse bedrijf 5,7 miljard dollar (5,25 miljard euro). Het is de grootste investering van Facebook sinds het in 2014 WhatsApp overnam.