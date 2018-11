Facebook-CEO Zuckerberg reageert op beschuldigingen New York Times LVA

16 november 2018

03u18

Bron: CNN, Reuters, NBC News 0 CEO van Facebook Mark Zuckerberg heeft gereageerd op de beschuldiging dat Facebook actief heeft geprobeerd critici van het bedrijf in diskrediet te brengen door ze te linken aan George Soros, een invloedrijke joodse filantroop en Facebookcriticus. Het was de Amerikaanse krant de New York Times die daarover berichtte.

Volgens de New York Times heeft Facebook geprobeerd haar critici te ondermijnen door ze te linken aan de liberale miljardair George Soros, tegen wie ze een antisemitische lastercampagne zouden hebben gevoed. Facebook maakte daarvoor gebruik van de diensten van het PR-bedrijf Definers dat de reputatieschade van Facebook moest beperken na de negatieve berichtgeving over hun rol bij de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Het PR-bedrijf Definers, dat zich normaal gezien bezighoudt met het opgraven van ‘drek’ van politieke tegenstanders van de Republikeinen, had voor Facebook een strategie bedacht om Facebookcriticus Soros in een slecht daglicht te plaatsen en het gerucht te verspreiden dat hij de drijvende kracht was achter alle negatieve berichtgeving rond Facebook en dat kritische anti-Facebookgroepen als ‘Freedom from Facebook’ en ‘Color of Change’ financiële banden met hem hadden.

Facebook bevestigde dat verhaal in een verklaring deels: “Definers heeft inderdaad de pers aangemoedigd te gaan kijken naar de financiering van ‘Freedom from Facebook’. De bedoeling was om aan te tonen dat dit geen spontaan burgerinitiatief is, wat het pretendeert te zijn, maar dat het gesteund wordt door een welbekende en invloedrijke criticus van ons bedrijf. Suggereren dat dit een antisemitische aanval is verwerpelijk en onjuist”.

In diezelfde verklaring zegt Facebook dat het “onjuist is van de New York Times te suggereren dat we aan Definers hebben gevraagd artikels in onze naam te schrijven of om foute informatie te verspreiden”.

In een gesprek met de pers zei Zuckerberg gisteren dat hij niet op de hoogte was van de tactiek van het bedrijf tot hij het artikel in de Times las. Na het stuk te hebben gelezen “heb ik met ons team gebeld en we werken niet langer met deze firma”, aldus Zuckerberg. Hij zei dat Facebook ervoor moet zorgen niet met gelijkaardige bedrijven samen te werken. “Dit soort bedrijven zijn misschien normaal in Washington maar ik wil niet dat Facebook hiermee wordt geassocieerd”, voegde Zuckerberg toe.