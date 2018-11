Facebook blokkeert 115 verdachte accounts net voor ‘midterms’ jv

06 november 2018

06u56

De sociaalnetwerksite Facebook heeft 30 Facebook-accounts en 85 Instagram-accounts geblokkeerd, die mogelijk gelieerd zijn aan "gecoördineerd verdacht gedrag".

Het bedrijf zegt door de FBI zondag op de hoogte te zijn gebracht van mogelijke online-activiteiten door buitenlandse entiteiten. Op één dag van de 'midterms', de tussentijdse parlementsverkiezingen in de VS, nam het bedrijf geen risico en blokkeerde de profielen, luidt het.

Facebook moet nog onderzoeken of er effectief buitenlandse groeperingen achter de accounts schuilgaan. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen regelmatig contact met de autoriteiten en met externe experts overal in de wereld, sinds er vermoedens zijn van Russische inmenging bij de vorige presidentsverkiezingen in de VS.