Facebook als wapen: Libische troepen voeren offline én online oorlog AW

04 september 2018

16u59

Bron: NYT 0 Terwijl de gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli weer oplaaiden, namen strijders de wapens in handen. Rivaliserende milities vuurden met raketten, anderen meldden zich aan op Facebook. Dat blijkt minstens zo destructief te zijn.

Sociale media genieten van bijzonder veel invloed in Libië, een dunbevolkt, gewelddadig en gebroken land dat wordt verscheurd door een overvloed aan gewapende groepen die strijden om territorium en legitimiteit. Ze vechten voor dominantie op straat én op smartphones. Dat doen ze al zeven jaar, sinds de dood van dictator Moammar Kadhafi in 2011.



Militanten vuurden raketten af op de meest strategische doelwitten. Daardoor werd een hotel dat vooral populair is bij buitenlanders, getroffen. De luchthaven werd gedwongen gesloten. Bovendien wisten vierhonderd gevangenen te ontsnappen omdat de gevangenis gebombardeerd werd. Parallel aan de fysieke strijd werd een online oorlog gevoerd.

Chaos op Facebook



Facebook is verreweg het populairste platform. Het weerspiegelt niet alleen de chaos, het kan ook dienen als een krachtvermenigvuldiger. Gewapende groepen gebruiken Facebook om tegenstanders en critici te vinden, van wie sommigen later zijn opgepakt, gedood of tot ballingschap zijn verbannen.

Verder verspreiden de Libische Facebookgebruikers zelfs coördinaten van hun vijanden. “Het stoplicht bij Wadi al Rabi is in vogelvlucht exact achttien kilometer verwijderd van de luchthaven. Je kan dus makkelijk met een 130 mm artillerie diezelfde luchtmachtbasis aanvallen”, schrijft een gebruiker. Hij voegde nog een foto toe aan zijn bericht en postte het vervolgens op het wereldwijde web.

Kunstmatige intelligentie om te screenen

Facebook houdt vol dat het ijverig het rauwe Libische platform controleert. Er werken teams met Arabisch sprekende recensenten die de inhoud op het platform screenen. Bovendien ontwikkelt Facebook kunstmatige intelligentie om preventief inhoud te kunnen verwijderen. Daarvoor werkt het samen met lokale organisaties en internationale mensenrechtenorganisaties om het land beter te begrijpen. Een woordvoerster zei: "We staan ook niet toe dat organisaties of personen die zich bezighouden met mensenhandel of georganiseerd geweld online op Facebook blijven."

Toch blijven de illegale activiteiten wijdverbreid op het Libische Facebookplatform.