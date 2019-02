Fabrikant wil Stints na de zomer weer de weg op in Nederland kg

09 februari 2019

13u30

Bron: ANP 0 De fabrikant van de Stint wil alle 3.000 elektrische bolderkarren aanpassen zodat ze na de zomervakantie weer de weg op kunnen in Nederland. In een brief aan zijn klanten laat eigenaar Edwin Renzen weten dat zijn bedrijf bezig is met een plan van aanpak om de voertuigen in orde te maken. Dat bericht EenVandaag.

In oktober vorig jaar werd de Stint, de elektrische bakfiets met een maximumsnelheid 17 kilometer per uur, door de Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen voor onbepaalde tijd van de weg gehaald. Later bevestigde onderzoek van TNO dat de wagen op een aantal punten onveilig is en dat aanpassingen nodig zijn om de Stint weer toe te laten.

Aanpassingen

Eind deze maand maakt de minister bekend aan welke nieuwe eisen een bijzondere bromfiets, zoals de Stint, in Nederland moet voldoen. Zodra die richtlijnen bekend worden gemaakt, is fabrikant Edwin Renzen van de Stint van plan om alle bestaande voertuigen aan te passen.



“De investering om de voertuigen aan te passen naar de 2019-richtlijn is logistiek, technisch en financieel gezien een groot project. Circa 3.000 Stints moeten worden opgehaald, uit elkaar gehaald, nieuwe onderdelen gemonteerd en teruggeleverd”, schrijft de fabrikant. Het doel is om de elektrische bakfietsen voor het einde van de zomervakantie weer de baan op te krijgen.

Drama in Oss

De Stint kwam onder vuur te liggen na een ernstig ongeluk in september 2018 waarbij vier kinderen in Oss om het leven kwamen. De kinderen zaten in een Stint die tot stilstand kwam op een spoorweg en daarna werd gegrepen door een trein. In ons land reden er rond die tijd tussen de tachtig en honderd Stints rond, volgens de Nederlandse verdeler Stint Urbain Mobility.