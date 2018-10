Fabrikant van Stint sleept Nederlandse minister voor de rechter na verbod ADN

03 oktober 2018

13u40

Bron: ANP 1 Stint, maker van de omstreden elektrische bolderkarren, sleept de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat én de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de rechter vanwege het verbod op de karren. Volgens Stint is het ingrijpende besluit van maandag ongefundeerd.

Edwin Renzen, directeur van Stint Urban Mobility, had al laten doorschemeren het niet eens te zijn met de analyse van de ILT.

Op 20 september kwamen in Oss vier kinderen van een voorschoolse opvang om het leven toen de Stint waarin zij zaten met een trein in botsing kwam. De begeleidster en een meisje van elf raakten zwaargewond. De oorzaak van dat ongeval wordt nog onderzocht.



Volgens voorlopig onderzoek naar de Stint van de ILT heeft de wagen "potentiële veiligheidsrisico's". Daarop besloot van Nieuwenhuizen de kar uit voorzorg te verbieden op de Nederlandse openbare weg. Uit eerste testen zou blijken dat de kar door een onderbreking of verstoring in het stroomsysteem naar de maximale snelheid kan gaan. De bestuurder kan de snelheid dan niet meer regelen. Verder kan de gasveer afbreken en blijkt de handrem in bepaalde gevallen niet krachtig genoeg om de wagen stoppen.

