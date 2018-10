Fabrikant Stint wil bolderkarren binnenkort weer op de weg: "Beschouw het rijverbod niet als het einde van het bedrijf" IB

05 oktober 2018

02u57

Bron: Belga 0 De fabrikant van de stints hoopt dat de elektrische bolderkarren binnenkort weer in gebruik mogen worden genomen in Nederland. Directeur Edwin Renzen zegt dat in een interview met NRC.

"We hopen de komende weken met steun van velen, ook van de kinderopvang, de weg weer op te kunnen", aldus Renzen. Hij is het niet eens met de beslissing om de voertuigen vooralsnog niet meer op de weg toe te laten en wil met het ministerie van Infrastructuur in gesprek.

"Geen inkomsten meer"

Het verbod dat begin deze week werd opgelegd, heeft grote gevolgen voor zijn bedrijf, aldus Renzen in de krant. "Alles ligt stil. We hebben geen inkomsten meer. Maar we willen niet afgeserveerd worden. Hoe lang we het volhouden, weet ik niet. Ik beschouw het rijverbod niet als het einde van het bedrijf. Zo wil ik niet denken."

In Oss in Nederland kwamen vorige maand vier kinderen van een voorschoolse opvang om het leven toen de stint waarin zij zaten met een trein in botsing kwam. De oorzaak wordt onderzocht.