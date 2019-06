Fabrikant sex toys klaagt metro New York aan wegens “seksistisch” reclameverbod kv

19 juni 2019

00u53

Bron: Reuters, CNN, Dame Products 0 Een fabrikant van seksspeeltjes voor vrouwen daagt de New Yorkse metro voor de rechter met de vraag waarom reclameaffiches met als onderwerp erectiestoornissen, blote billen, opblaasbare nepborsten, “Kyng”-size condooms en penisvormige cactussen wel toegestaan zijn, maar reclame voor hun producten niet.

Dame Products, een door vrouwen opgericht Amerikaans start-upbedrijf dat belooft de “plezierkloof” voor vrouwen te dichten met seksspeeltjes, beschuldigt de Metropolitan Transit Authority (MTA) van seksisme en illegale censuur omwille van de weigering van advertenties van het bedrijf in november vorig jaar.

Op de advertenties waren afbeeldingen van de speeltjes te zien. Het zijn ietwat rare vormen in blauw, groen, bordeaux en lichtroze. Eén advertentie bevatte de woorden “Speeltjes, voor seks”. Dame Products had voorafgaand aan de ontwikkeling van de campagne eerst geïnformeerd of er interesse was van de MTA en kreeg positieve feedback. Vervolgens spendeerde het bedrijf maar liefst 150.000 dollar (140.000 euro) aan de ontwikkeling en het reviseren van de campagne. Uiteindelijk besliste de MTA om de campagne toch niet toe te staan, omdat ze “een op seks gerichte handel” promootte.

“Onrechtvaardig”

Volgens de aanklacht heeft de MTA “mannelijke belangen bevoorrecht” met haar irrationale, arbitraire reclamekeuzes die een inbreuk vormen op het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet dat het recht op vrije meningsuiting garandeert. Zo werden een dubbelzinnige reclameposter van beddengoedbedrijf Brooklinen wel toegestaan, net als een affiche van een reisagentschap dat reizigers aanmoedigt om “Nat te worden (op het strand, niet van de kerel naast je)”. Bovendien stond de MTA zelfs een door de stad gesponsorde advertentie voor “Kyng”-size condooms toe, aldus Dame.

“Ik denk dat het belangrijk is dat we rechtvaardig zijn en het is onrechtvaardig dat deze andere bedrijven advertenties mogen hebben die seks op een of andere manier ondersteunen, terwijl ons bedrijf, dat zich richt op vrouwelijk genot, als ongepast wordt gezien”, zegt CEO en medeoprichter van Dame Products Alexandra Fine.

Victoriaans tijdperk

Andy Byford, voorzitter van de New York City Transit Authority die deel uitmaakt van de MTA, vertoont alvast sympathie voor de eis van Dame, nadat Fine hem contacteerde over de weerstand van de MTA tegen haar advertenties. “Hoewel ik niet de hele MTA kan veranderen, ben ik vastberaden om mijn afdeling, New York City Transport, ontvankelijk en transparant te maken”, reageerde hij. “Ik kromp ineen toen ik over jullie ervaring las.”

“Het lijkt erop dat Andy Byford ten minste redelijk is, en gefrustreerd over zijn eigen bureaucratie”, zegt Richard Emery, advocaat van Dame. “De MTA leeft in een Victoriaans tijdperk. Het heeft een op mannen gerichte censuuraanpak die discrimineert tegen het seksuele plezier van vrouwen en de mannelijke controle over de vrouwelijke seksualiteit benadrukt.” De advertenties van Dame zijn overigens helemaal niet prikkelend, voegde hij eraan toe.

Het seksspeeltjesbedrijf eist een schadevergoeding en eist dat de MTA de advertenties van Dame vertoont.

Niet eerste keer

Een woordvoerder van de MTA stelt dat de vervoersmaatschappij niets verkeerds gedaan heeft en “het grondwettelijke recht heeft om op basis van de inhoud redelijk onderscheid te maken” tussen advertenties, zoals het verbieden van advertenties voor seksspeeltjes en dat het reclamebeleid “op geen enkele manier” discrimineert jegens vrouwen.

In 2017 vervoerde de metro van New York City gemiddeld 5,58 miljoen reizigers per dag en 1,73 miljard in totaal. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf wordt aangeklaagd voor de weigering om advertenties op te hangen, onder andere affiches met politieke inhoud.

Ook bedrijf Thinx, een fabrikant van menstruatieondergoed, kreeg in 2015 van de MTA te horen dat hun campagne, waarin een halve pompelmoes die vaag leek op een vagina, en druppend eigeel te zien waren, ongepast waren. Thinx bracht de zaak naar buiten en kreeg de pers achter zich. De advertenties werden uiteindelijk goedgekeurd.