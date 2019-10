Fabrieksbrand Rouen veroorzaakte “tussen 40 en 50 miljoen euro” schade voor landbouwers SVM

11 oktober 2019

15u21

Bron: Belga 0 De brand in de chemische fabriek Lubrizol heeft naar schatting tussen 40 en 50 miljoen euro schade veroorzaakt voor landbouwers. Dat meldt de Franse minister van Landbouw en Voeding Didier Guillaume.

"Een economisch drama, maar ook een menselijk drama", noemt hij het. In totaal werden 3.000 landbouwers getroffen door de gevolgen van de fabrieksbrand. Guillaume is vandaag in Rouen met minister van Ecologische Transitie Elisabeth Borne en minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn om een ‘comité voor transparantie en dialoog’ in te richten na de brand van 26 september.

De Franse krant ‘Les Échos’ maakte vandaag bekend dat Lubrizol toestemde om een solidariteitsfonds van 50 miljoen euro op te richten, kwestie van de geleden verliezen van alle landbouwers en de andere getroffen sectoren te dekken. Het bedrijf zal ook 453 veehouders die nu geen melk meer mogen produceren vergoeden.

Het nationaal agentschap voor voedselveiligheid zal vermoedelijk maandag een advies uitbrengen na bijkomende analyses die werden uitgevoerd op landbouwproducten. Als die resultaten goed zijn, worden de restricties voor landbouwers dezelfde dag nog opgeheven.