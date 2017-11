Fabrieksarbeiders winnen miljoenen en zeggen direct baan op

Epa Foto ter illustratie.

Het klinkt als een droom: miljoenen winnen met de lotto en daarna meteen je baan opzeggen. Drie medewerkers van de Volkswagenfabriek in het Duitse Baunatal deden het. Ze wonnen ettelijke miljoenen. Een vierde collega had pech, hij was net uit de groep gestapt die gezamenlijk de loten inkocht.