Fabricageproblemen bij zes Franse kernreactoren HR

18 september 2019

12u35

Bron: Belga 0 Buitenland EDF heeft in Frankrijk bij zes kernreactoren afwijkingen in de fabricage van onderdelen aangetroffen. Dat heeft het energiebedrijf aangekondigd. Volgens het bedrijf kunnen de reactoren wel gewoon blijven draaien. De Belgische nucleaire waakhond FANC volgt het dossier van nabij op, maar gaat er voorlopig van uit dat de reactoren van Doel en Tihange niet betrokken zijn.

EDF maakte eerder al bekend dat het een onderzoek doet naar mogelijke fouten in onderdelen van kernreactoren. De procedures bij het lassen van stoomgeneratoren zouden niet zijn nageleefd, klinkt het. Uiteindelijk blijken zes van de 58 EDF-reactoren in Frankrijk betrokken. EDF heeft de Franse nucleaire waakhond over de afwijkingen ingelicht. Die moet zich nog uitspreken.

De aankondiging over de afwijkingen wordt ook in België opgevolgd. Framatome, de producent van de stoomgeneratoren, leverde immers ook aan Electrabel, zegt Ines Venneman, woordvoerster van het federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC). “De stoomgeneratoren van Doel 4 en Tihange 3 werden vervangen door Framatome”. Dat gebeurde voor Doel 4 in 1996, voor Tihange 3 in 1998. De reactoren met afwijkingen dateren evenwel van een latere periode. Voor Doel en Tihange is dus een ander productieproces gevolgd. “We gaan er dus van uit dat België niet betrokken is. Maar Engie Electrabel is wel in contact met Framatome. Het FANC volgt dit verder op”, aldus de woordvoerster van de nucleaire waakhond.

EDF is de grootste elektriciteitsproducent van Frankrijk. Vorig jaar was 72 procent van de geproduceerde elektriciteit in Frankrijk afkomstig van kerncentrales.