F-35 zo duur in onderhoud dat Amerikaanse luchtmacht aankoop 600 vliegtuigen dreigt te moeten annuleren TT

28 maart 2018

14u06

Bron: Bloomberg 4 Het gevechtsvliegtuig F-35 van producent Lockheed-Martin is zo duur in onderhoud dat de Amerikaanse luchtmacht mogelijk één derde van zijn aankopen zal moeten annuleren. De VS zouden tot 2070 maar liefst 1,1 biljoen dollar moeten spenderen aan het onderhoud van de nieuwe vliegtuigen die het wil bestellen.

1.100.000.000.000 dollar (889.000.000.000 euro): tot dat immense bedrag kunnen de kosten oplopen om de nieuwe F-35's van het Amerikaanse leger de komende 50 jaar in de lucht te houden. Maar volgens een interne studie die Bloomberg kon inkijken, vindt de luchtmacht dat bedrag veel te hoog. De Air Force heeft 1.763 van de 2.456 nieuwe gevechtsvliegtuigen besteld.

Het Pentagon heeft ondertussen naar eigen zeggen voldoende controle over het budget om de nieuwe vliegtuigen aan te kopen, een totale kost van 406 miljard dollar (328 miljard euro). Maar de vliegtuigen ook in de lucht houden, kost dus nog eens een veelvoud van dat bedrag.

590 vliegtuigen minder?

Tegen 2028 zouden de onderhoudskosten van de vliegtuigen - die pas vanaf 2019 op volle snelheid geproduceerd zullen worden - met 38 procent naar beneden gebracht moeten worden. Als dat niet kan, zou er geen andere keuze zijn dan 590 of een derde minder vliegtuigen dan oorspronkelijk begroot te bestellen.

De luchtmacht is bovendien ook kritisch voor het gebrek aan transparantie bij Lockheed Martin, waar de helft van de onderhoudskosten naartoe gaat. Het gaat dan om kosten verbonden aan software-onderhoud, vervanging van onderdelen en normaal onderhoud.

De rest van de onderhoudskosten zit bij de luchtmacht zelf, zoals personeelskosten van piloten en brandstofkosten.

"Beslissing is nog niet genomen"

De luchtmacht ontkent het bestaan van de interne studie niet, maar zegt in een officiële reactie dat het niet om een eindconclusie gaat. "De potentiële vermindering van het aantal vliegtuigen was een oefening van de staf over de betaalbaarheid. Het is op dit moment voor de luchtmacht prematuur om minder vliegtuigen te overwegen."

In september starten de VS met de eerste echte gevechtstesten van de F-35-toestellen, pas eind 2019 zou de productie van de vliegtuigen echt op gang komen.

Ook in buitenland zorgen

Ook andere landen maken zich overigens zorgen over de hoge onderhoudskosten van de F-35-vliegtuigen. Een hoge defensie-ambtenaar van de Britse regering, die 138 vliegtuigen aankoopt, zei gisteren in Washington nog dat "hoewel de F-35 alles kan waar we op hoopten", het Verenigd Koninkrijk nog worstelt met de "schaal en hoogte van de toekomstige onderhoudskosten".

In ons land bracht oppositiepartij sp.a vanmorgen een document naar buiten waaruit zou moeten blijken dat de regering al in 2015 een duidelijke voorkeur voor de F-35 had als vervanging van de F-16. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt dat de sp.a "spoken ziet".