F-35 goedkoper door grote bestelling van Verenigde Staten KVDS

15 juli 2018

13u46

Bron: Belga 0 De F-35, het gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse Lockheed Martin, wordt vermoedelijk weer iets goedkoper nu de Verenigde Staten hun handtekening hebben gezet onder een miljardenorder. De deal maakt volgens bronnen aan Reuters de weg vrij voor nog meer bestellingen die de kosten per jet op hun beurt moeten verlagen. Ook in ons land is de F-35 een van de kandidaten om de F-16 op te volgen.

De Amerikaanse deal voor 141 F-35's, waarmee een bedrag van 13 miljard dollar is gemoeid, verlaagt de prijs van de meest voorkomende versie van de straaljager, naar verluidt naar ongeveer 89 miljoen dollar. Dat betekent een daling van ongeveer 6 procent ten opzichte van 94,3 miljoen dollar bij de laatste deal in februari 2017. Tegen 2020 moet de prijs zijn gedaald tot 80 miljoen dollar per jet.

Het verlagen van de kosten van 's werelds duurste defensieprogramma is nodig om meer bestellingen veilig te stellen. De Amerikaanse president Donald Trump en andere Amerikaanse functionarissen uitten eerder kritiek op het F-35-programma voor vertragingen en kostenoverschrijdingen. De prijs per jet is de afgelopen jaren gestaag gedaald toen de productie toenam.