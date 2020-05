F-22-gevechtsvliegtuig neergestort in VS kv

15 mei 2020

20u54

Bron: Belga 8 In de Verenigde Staten is vanochtend lokale tijd een gevechtsvliegtuig van het type F-22 neergestort. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en heeft de crash overleefd. Dat meldt de luchtmachtbasis van Eglin in de staat Florida, waar het neergestorte toestel was gelegerd.

De crash gebeurde dicht bij de basis. De piloot geraakte veilig uit het toestel met de schietstoel en is overgebracht naar de medische afdeling van de luchtmachtbasis. "Hij is stabiel", aldus Eglin Air Force Base in een persbericht. "Er is geen verlies van leven of schade aan civiel eigendom gerelateerd aan het ongeval.” Nog volgens de basis gebeurde het incident tijdens een routinetrainingsvlucht.

De F-22 Raptor wordt beschouwd als een van de meest hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen ter wereld, merkt de Amerikaanse zender CNN op. De productie ervan is gestopt in 2011. Het Pentagon verlegde de focus dan naar de F-35, aldus nog de zender.

De Amerikaanse luchtmacht heeft een vloot van 183 F-22's. Volgens gegevens van de Amerikaanse luchtmacht kost één zo'n toestel 143 miljoen dollar (zo’n 132 miljoen euro).