F-16 stort neer buiten Las Vegas IB

05 april 2018

01u29

Bron: Belga 4 Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Nellis, net buiten Las Vegas (Nevada), is gisteren een F-16-gevechtsvliegtuig neergestort. Dat meldden lokale media. Het gaat al om de derde crash met een Amerikaans militair toestel in twee dagen tijd.

"Een F-16 van de luchtmacht toegewezen aan de luchtmachtbasis Nellis crashte rond 10.30 uur (19.30 uur Belgische tijd, red.) tijdens een routineoefening", luidt het in een officiële mededeling. "De toestand van de piloot is op dit moment nog niet bekend. Hulpverleners zijn ter plekke. Het ongeval wordt onderzocht."

CH-53E Super Stallion

De crash komt er nadat dinsdag een helikopter van het type CH-53E Super Stallion van het Amerikaanse marinierskorps was neergestort tijdens een trainingsvlucht in de buurt van El Centro, in het zuiden van Californië. De vier inzittenden kwamen daarbij om.

Eerder op dinsdag stortte nog een AV-8B Harrier van het marinierskorps neer op de internationale luchthaven van Djibouti tijdens het opstijgen. De piloot van het gevechtsvliegtuig kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen en kreeg medische verzorging.