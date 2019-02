Extreme temperaturen: -50 in de VS en +50 in Australië DVDA

01 februari 2019

10u19 0 In de Verenigde Staten zijn er al zeker 21 doden gevallen door de aanhoudende koude. In het midwesten vriest het tot bijna -50 graden. Aan de andere kant van de wereld werd afgelopen maand de warmste januari ooit gemeten, met temperaturen tot bijna 50 graden. In Australië is het dus bijna honderd graden warmer dan in de VS.

De koude in de VS treft meer dan 216 miljoen inwoners van de Verenigde Staten. De reden daarvoor is de polaire vortex, waardoor koude atmosfeer van de Noordpool over de VS trekt. Vooral in Chicago en Milwaukee is het erg koud. De temperatuur gaat in de richting van -50 graden. Volgens de National Weather Service is het al meer dan twintig jaar geleden dat het land getroffen werd door zulke lage temperaturen. De komende dagen wordt er wel warmer weer voorspeld.

49,6 graden in Australië

In Australië toont het weer heel andere taferelen. 24 januari was een van de heetste dagen ooit in Australië. In de hoofdstad Adelaide registreerde men 46,6 graden en in de Zuid-Australische stad Port Augusta werd het 49,5 graden. Het gaat om een ongekende hitte als gevolg van een hardnekkig hogedruksysteem boven de Tasmanzee, tussen Australië en Nieuw-Zeeland. De hitte bracht ook stevige bosbranden met zich mee.