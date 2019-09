Extreme neerslag in Spanje eist derde dode, honderden honden en katten dreigen te verdrinken Man verdrinkt in ondergelopen tunnel, man en vrouw meegesleurd KVE ADN LH NT

13 september 2019

11u24

Bron: Belga, ANP, Reuters, AD.nl 152 UPDATE Noodweer met gigantisch veel regenval aan de zuidoostkust van Spanje heeft al drie mensenlevens geëist. D e enorme hoosbuien teisteren ook dierenasiels. In Alicante wordt gevreesd voor het leven van honderden katten en honden. “Verzorgers kunnen niet ingrijpen omdat er code rood geldt in het gebied”, klinkt het.

Het zuidoosten van Spanje wordt momenteel geteisterd door hevige regenbuien, die zorgen voor overstromingen lang rivieren - vooral in de streek tussen Valencia en Alicante. Plaatselijke media melden ondergelopen huizen, wegen en spoorwegen. Pleinen zijn omgetoverd tot zwembaden en talloze auto’s zijn meegesleurd door het water. Brandweer en politie hebben op verscheidene plekken al mensen uit benarde posities moeten redden.

Meegesleurd

Soms komt alle hulp helaas te laat. Een man (61) en zijn zus (51) zijn gisteren in de plaats Caudete, circa 55 kilometer ten noordwesten van Alicante, dood in hun auto aangetroffen. De auto was door het plotseling stijgende water meegesleurd en ondergelopen, aldus de politie. In Almeria is vanmorgen een man in zijn auto verdronken nadat een tunnel razendsnel onderliep, meldt de burgemeester van de stad. Een politieman wist nog twee andere inzittenden uit het voertuig te halen, maar dat lukte niet meer bij de man.

De luchthaven van Almeria ging vandaag dicht omdat passagiers en personeel het vliegveld door overstromingen gewoon niet meer konden bereiken. Reddingwerkers melden ook dat zo’n zestig mensen zijn gered van een camping in een natuurreservaat aan de kust van de provincie Almeria.

Buiten de oevers

In de zwaar getroffen stad Onteniente in Valencia stortten muren in nadat de rivier Clariano buiten haar oevers was getreden. De stad kreeg met de hoogste neerslaghoeveelheden af te rekenen sinds het begin van de metingen in 1917, aldus de meteorologische dienst van Valencia (Avamet). Dertig mensen moesten uit een ondergelopen deel van de plaats worden geëvacueerd.

In de hele regio is naar schatting 180 liter regenwater per vierkante meter gevallen. Dat is een gemiddelde, want in de plaats Beniarrés, boven Alicante, viel volgens de autoriteiten al meer dan 250 liter per vierkante meter.

Ook dieren in gevaar

De gigantische hoosbuien in Spanje teisteren ook dierenasiels. In Alicante huist het grootste dierenasiel van de regio, Asoka Orihuela, eigendom van de Nederlandse stichting Zilver. Voorzitter Christine Burgemeester vreest voor het leven van honderden katten en honden. “Verzorgers kunnen niet ingrijpen omdat er code rood geldt in het gebied’’, vertelt ze.

Voor Asoka Orihuela, waar getraumatiseerde honden en katten worden opgevangen, is de situatie momenteel een regelrechte ramp. Het asiel dreigt onder water te lopen en is door de regen volledig afgesloten van de buitenwereld. “De plaatselijke verzorgers proberen kalm te blijven, omdat ze niets kunnen doen. Maar eigenlijk vrezen we voor het leven van honderden dieren.”

Van de 500 honden en katten in het asiel, zijn er zeker 200 ondergebracht bij tijdelijke opvanggezinnen. “Dat zijn vooral onze kittens en puppy’s, die werden al voor de grootste stortbuien weggebracht.” Voor de andere 300 viervoeters kwam hulp te laat. Die zijn zonder verzorgers achtergebleven in het asiel.

Te laat

Volgens Burgemeester hebben politie, brandweer en zelfs het leger geprobeerd toegang te krijgen tot de achtergebleven viervoeters, maar waren ze te laat om de dieren te redden. “In heel Alicante is code rood afgegeven’’, vertelt ze. “Het is te gevaarlijk om de dieren nu weg te halen. Er is meer regen gevallen dan gebruikelijk is voor een heel jaar.’’

Vooral de katten in het gebouw zitten in het nauw. Als het verblijf onderloopt, verdrinken de katten als eerste. En zelfs als ze de hoosbuien overleven, kunnen de dieren komen te overlijden. “De nasleep van de overstromingen wordt misschien nog wel erger dan de regen zelf, omdat veel dieren waarschijnlijk nat worden en zo allerlei infectieziekten oplopen.”

Scholen dicht

In de regio’s Alicante en Valencia blijven als gevolg van het noodweer veel onderwijsinstellingen overigens dicht. Zo’n 300.000 leerlingen blijven thuis.

In de provincies Alicante, Valencia, Murcia, Almeria en Andalusië blijft code rood vandaag van kracht wegens een “extreem risico” op onweders en stortregens.