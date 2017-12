Extreme kou teistert noordoosten VS: "Opwarming van de aarde komt wel van pas", aldus Trump Redactie IB

04u30

Bron: AD, Twitter 0 REUTERS Extreme sneeuwval in Erie, Pennsylvania. Het noorden van de VS en Canada maken zich op voor een ijskoude jaarwisseling. Op sommige plekken is het -36 graden Celsius. Op bepaalde plaatsen in Canada is het kouder dan op de Noordpool.

De Amerikaanse president Trump stelde op Twitter dat "we wel wat van die goede oude opwarming van de aarde kunnen gebruiken, waar ons land - en geen enkel ander land - biljoenen dollars aan zou uitgeven om zich ertegen te beschermen." Hij sloot zijn tweet af met de oproep dat iedereen zich goed warm zou aankleden de komende dagen.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het is zo koud in de noordoostelijke delen van de VS dat twee plaatsen in de staat New Jersey hun traditionele nieuwjaarsduik schrappen omdat het niet verantwoord is om in het koude water te springen zonder enige vorm van bescherming. In de staat New Hampshire werd een nieuw kouderecord gemeten: het kwik daalde naar -36,6 graden Celsius.

Records

In het stadje Erie in Pennsylvania viel meer dan anderhalve meter sneeuw, een record. De Nationale Garde helpt om wegen begaanbaar te maken. In delen van de staat New York viel zoveel sneeuw dat mensen uit hun huizen moesten worden gered. De deuren en ramen konden niet meer open.

Op veel plekken wordt de komende week meer sneeuw verwacht. In New York, Philadelphia en de regio New England is het -17 graden Celsius en blijft het tot na de jaarwisseling zo koud.

Bevriezingsverschijnselen

Mensen krijgen het advies om zich extra warm aan te kleden en vooral veel lagen kleding over elkaar aan te trekken. Meer dan 30 minuten onbedekt in de kou kan tot bevriezingsverschijnselen leiden. In Chicago werd een man levenloos in zijn auto aangetroffen.

