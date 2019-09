Extreme hitte kost vrouw het leven in Death Valley IB

01 september 2019

03u32

Bron: Belga, 8 News 14 In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een vrouw omgekomen nadat de temperaturen stegen tot bijna 48 graden Celsius. De komende dagen worden nog temperaturen tot 50 graden verwacht.

Het incident dateert al van dinsdag, maar raakte nu pas bekend. Hulpverleners kregen een oproep binnen over een bezoeker die niet meer reageerde ten zuiden van Badwater, klinkt het in een persmededeling. Parkwachters en politieagenten kwamen te plaatse, maar de vrouw was ondertussen al overleden.

Meer details werden niet bekendgemaakt. De autoriteiten onderzoeken de doodsoorzaak.

Extreme hitte

Op het moment van het incident liepen de temperaturen op tot 48 graden Celsius. De warmte en verkeersongevallen (waarbij vaak maar een auto bij betrokken is) zijn de belangrijkste gevaren in het park. Twee dagen voor het overlijden van de vrouw, kwam een andere bezoekster in de buurt van de plaats Badwater om bij een auto-ongeval. De bestuurster raakte van de weg af en haar voertuig botste op een stenen wand.

De komende dagen wordt het extreem warm in de regio. Om nog drama's te vermijden, roepen de autoriteiten bezoekers op om extra water te voorzien voordat ze de woestijn intrekken.