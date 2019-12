Extreme cyberstalker stuurde jaar lang maar liefst 500 mensen naar woning van Amerikaans gezin kv

01 december 2019

04u08

Een Hawaïaanse man heeft een gezin uit de Amerikaanse staat Utah meer dan een jaar gepest door meer dan 500 mensen ongevraagd naar hun woning te sturen. Onder andere loodgieters, slotenmakers, sleep- en hersteldiensten, koeriers en prostituees klopten bij het gezin aan in de veronderstelling dat ze verwacht werden.

De 44-jarige Loren Okamura werd vorige week gearresteerd nadat hij een maand eerder werd aangeklaagd voor cyberstalking, bedreiging en het transporteren van mensen voor prostitutie, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten.

De Hawaïaan viseerde een gezin uit Salt Lake City in de staat Utah. Walt Gilmore, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die bij hem inwonen werden maar liefst vijftien maanden lang door Okamura geteisterd met dreigberichten en berichten die hij verspreidde op internet. De man stuurde meer dan 500 mensen ongevraagd naar hun adres. Tussen november 2018 en februari 2019 werd de politie meer dan 80 keer naar de woning geroepen. De hele buurt had te lijden onder de stalker, zeggen de openbare aanklagers.



Okamura stuurde de dochter van het gezin bedreigende boodschappen via sms, e-mail en voicemails en deelde haar foto en adres online. In een e-mail in mei liet hij haar weten dat ze “met één oog open moest slapen en over haar schouder blijven kijken”. “Maak jezelf gewoon van kant en doe jezelf en je familie een plezier”, schreef hij in dezelfde tekst. Daarnaast schreef hij online dat Walt Gilmore op zoek was naar drugs en prostituees.

Extreme cyberstalking

Meer dan een jaar lang werd het gezin Gilmore getreiterd door deze “extreme cyberstalking”, zegt openbare aanklager John Huber. Okamura koos zijn slachtoffers niet willekeurig. De meeste stalkers hadden in het verleden een relatie met hun slachtoffers en “die dynamiek is ook aanwezig in deze zaak", aldus Huber.

Walt Gilmore wil wachten tot het proces van start gaat vooraleer hij verduidelijkt hoe zijn gezin en Okamura elkaar kennen.

Speurders merkten Okamura in januari aan als de verdachte, maar hadden nog verscheidene maanden nodig om voldoende bewijs tegen hem te verzamelen. De man maakte immers gebruik van encryptie en apps die hem anoniem leken te maken. Bovendien had hij geen vast adres of vaste job en slaagde hij er volgens de autoriteiten ook in om de locatie van zijn telefoon te verbergen.

Uiteindelijk konden politieagenten uit Utah en lokale FBI-agenten Okamura vorige week vrijdag na een zoektocht van vijftien uur arresteren in een supermarkt in Honolulu. Hij blijft in de cel tot zijn proces van start gaat.