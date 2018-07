Extreemrechtse Zweedse Democraten sluiten aan bij Europese fractie N-VA TT

04 juli 2018

15u36

Bron: The Guardian, Knack 0 De extreemrechtse partij Zweedse Democraten (Sverigedemokraterna) heeft zich aangesloten bij de ECR-fractie in het Europees parlement. In die group zetelen naast de Britse Conservatieven en de regerende rechtse Poolse PiS-partij ook de vier Europese parlementsleden van N-VA. Die stemden tegen de komst van de Zweden.

Achter de schermen van het parlement wordt in aanloop naar de brexit en de Europese verkiezingen van volgend jaar al maandenlang onderhandeld en gemanoeuvreerd tussen parlementsleden en fracties. De ECR-fractie, waar ook N-VA in zetelt, is er nu in geslaagd de Zweedse Democraten aan zich te binden. Andere Scandinavische partijen in de fractie zijn de extreemrechtse Ware Finnen en de Deense Volkspartij.

De Sverigedemokraterna zijn nu nog de derde grootste partij van Zweden, maar doen het in de peilingen voor de Zweedse parlementsverkiezingen van september goed. Mogelijk wordt de nationalistische partij, die tegen het huidige immigratiebeleid in het Scandinavische land gekant is, zelfs de grootste.

Controversieel

De komst van de Zweden is behoorlijk controversieel, hoewel de partij de laatste tijd probeert haar extreme standpunten af te zwakken en iets salonfãhiger probeert te zijn. Toch stemde N-VA tegen de toetreding en zal ze in de fractie een eigen koers blijven volgen, zegt parlementslid Sander Loones aan Knack.

"Deze legislatuur hebben wij bewezen dat N-VA in het Europees parlement haar eigen koers vaart, en dit zelfs ongeacht de fractielijn. Die garantie zullen wij onze kiezers ook in de toekomst blijven bieden. Voor een Europa dat inzet op het versterken van onze veiligheid, migratie inperkt en een jobvriendelijk klimaat creëert."

Ook de Britse conservatieven, tot aan de brexit het grootste onderdeel van de ECR, stemden tegen de komst van de Zweden. "De afgelopen jaren hebben de Zweedse Democraten vooruitgang geboekt in hun hervormingen, zoals het schorsen van leden met onaanvaardbare standpunten", aldus de Britse Ashley Fox. "Wij erkennen die vooruitgang, maar vinden dat de partij meer tijd nodig heeft voor ze mocht toetreden. We respecteren echter de beslissing van onze ECR-collega's en zullen de Zweedse Democraten bijstaan op hun politieke weg."

ERC derde grootste fractie

De twee Zweedse parlementsleden verlaten de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EFDD) van Nigel Farage van het Britse UKIP. In die EFDD-fractie zetelen ook parlementsleden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging en het Duitse AfD.

De ERC-fractie telt nu 73 leden en is de derde grootste na de christendemocratische EVP (219 leden) en de sociaaldemocraten van S&D (189 leden). De liberale ALDE-fractie van Guy Verhofstadt is de vierde met 68 leden.