Extreemrechtse presidentskandidaat Brazilië vergroot voorsprong in peilingen TT

06 oktober 2018

17u04

Bron: Reuters, Belga 0 Krijgt Brazilië een extreemrechtse president? De kans wordt almaar groter, zo blijkt uit de peilingen. Morgen vindt de eerste ronde van de verkiezingen plaats, en de radicale kandidaat Jair Bolsonaro wordt wellicht de winnaar.

Bolsonaro, die enkele weken geleden nog werd neergestoken tijdens een campagne-event, doet het al een tijd goed in de peilingen. In de laatste peiling vandaag heeft hij zijn voorsprong op de tweede kandidaat, Fernando Haddad van de linkse Arbeiderspartij, nog vergroot. Bolsonaro zou morgen 36,7 procent van de stemmen halen, terwijl hij in de vorige peiling nog maar 28,2 procent haalde. Haddad zou stranden op 24 procent en gaat daarmee nog achteruit tegenover de vorige peiling.

De overige elf kandidaten komen in de peiling niet ver. Waarnemers achten het dan ook zelfs niet onmogelijk dat Bolsonaro morgen al meteen een absolute meerderheid haalt, zodat er geen tweede ronde komt eind deze maand.

Bolsonaro is erg omstreden en heeft geen al te hoge pet op van vrouwen, etnische minderheden en holebi's. Miljoenen mensen voerden de afgelopen weken campagne tegen hem en wat ze zijn "vrouwonvriendelijke, bevooroordeelde en fascistische" ideeën noemen. Maar met zijn harde standpunten tegen criminaliteit en corruptie hamert hij wel een groot pijnpunt bij een belangrijk deel van de bevolking. Bolsonaro is bijvoorbeeld voorstander van een standrechtelijke executie van bepaalde criminelen.