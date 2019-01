Extreemrechtse politicus die Duitse Turken “kamelendrijvers” noemde, scheurt zich af van AfD en gebruikt nazisymbool in logo nieuwe partij LH

11 januari 2019

16u00

Bron: The Guardian 1 De Duitse extreemrechtse politicus André Poggenburg, die vorig jaar ophef veroorzaakte met verschillende uitspraken over buitenlanders, heeft zich afgescheurd van Alternative für Deutschland (AfD) en een nieuwe partij opgericht samen met andere ex-leden. Poggenburg nam in maart ontslag als fractieleider in de deelstaat Saksen-Anhalt nadat hij Duitse Turken “kamelendrijvers” had genoemd. Opmerkelijk: in het logo van de gloednieuwe partij, Aufbruch der deutschen Patrioten (AdP), wordt een vroeger symbool van de Oostenrijkse nationaalsocialisten gebruikt.

Poggenburg kondigde deze week zijn ontslag aan in een brief gericht aan de partijleiding. De politicus, die duidelijk tot de extreme vleugel van de partij behoorde, gaat naar eigen zeggen niet akkoord met de poging van de AfD om zich te ontdoen van extreemrechtse kenmerken en zich meer gematigd te profileren. “Helaas hebben de ontwikkelingen binnen de AfD de afgelopen weken en maanden laten zien dat de partij niet echt mijn politieke thuis is”, schreef hij.

De politicus moest vorig jaar in maart reeds ontslag nemen als fractieleider van zijn partij in Saksen-Anhalt na enkele controversiële uitspraken. Op een politieke meeting had hij over de Turken in Duitsland gezegd dat “deze komijnhandelaren zelf een genocide op 1,5 miljoen mensen in de kont hebben”, waarmee hij verwees naar de genocide in Armenië die Ankara ontkent. Poppenburg voegde eraan toe dat die “kameeldrijvers” in Duitsland “niets hebben te zoeken en te zeggen”, en “moeten terugkeren naar vanwaar ze komen”. Veel fractiegenoten vonden die uitspraken te extreem. Naar aanleiding van de uitlatingen werd ook een gerechtelijk onderzoek gestart.

Ook noemde Poggenburg eerder immigranten met dubbele nationaliteit een “dakloze menigte die we niet langer willen hebben”. In 2017 had hij ook al ophef veroorzaakt door in een chatgroep te reppen over ‘Deutschland den Deutschen’ (Duitsland voor de Duitsers). Dat is een leuze die vaak door de extreemrechtse (en neonazistische) NPD wordt gebruikt.

Symbool van verboden beweging

Ook met zijn nieuwe partij, Aufbruch der deutschen Patrioten (AdP), schuwt hij de nazisymboliek niet. In het logo van de partij dat al te zien is op Facebook, zit een blauwe korenbloem verwerkt. De bloem werd tussen 1918 en de Anschluss, de annexatie van Oostenrijk door nazi-Duitsland in 1938, als geheim symbool gebruikt door de (toen) verboden Oostenrijkse nationaalsocialistische beweging.

Poggenburg krijgt in zijn nieuwe partij alvast het gezelschap van ten minste twee AfD-bondgenoten, Egbert Ermer en Benjamin Przybylla. De partij zal in het najaar van 2019 deelnemen aan de regionale verkiezingen in de oostelijke deelstaten Saksen-Anhalt, Thüringen en Brandenburg.