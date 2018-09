Extreemrechtse groeperingen houden zondag nieuwe protestmars in Duitsland JL

13 september 2018

18u00

Bron: Belga 0 Verschillende extreemrechtse groeperingen houden komende zondag in de Duitse stad Köthen een protestmars. De manifestatie is een initiatief van de rechtse groep "Zukunft Heimat". Dat meldt de politie.

Duitsland is al een tijdje in de ban van vreemdelingenhaat en manifestaties van extreemrechtse groeperingen. Vorige zondag kwam bij een vechtpartij in Köthen, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, een 22-jarige man met de Duitse nationaliteit om het leven. Twee Afghanen werden opgepakt als verdachte. Naar aanleiding van het incident kwamen zo'n 2.500 extreemrechtse sympathisanten op straat om te betogen tegen het geweld.

Eind augustus vond een gelijkaardig incident plaats in de Duitse stad Chemnitz. Bij een steekpartij kwam een 35-jarige Duitser om het leven. Een Iraakse en Syrische verdachte zitten daarvoor in de cel. Ook nadien kwamen op initiatief van rechts-populistische groeperingen duizenden mensen op straat voor een protestmars.

Meer over Köthen