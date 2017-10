Extreemrechtse FPÖ mag mee aan tafel Oostenrijkse regeringsvorming schuiven TT

11u30

Bron: Belga 9 Getty Images Heinz-Christian Strache (l.) van de FPÖ mag mee aan tafel schuiven met de ÖVP van Sebastian Kurz (r.) In Oostenrijk heeft de conservatieve OVP de extreemrechtse FPÖ uitgenodigd gesprekken te starten omtrent de vorming van een coalitieregering, zo heeft ÖVP-leider Sebastian Kurz meegedeeld.

"Er zijn veel inhoudelijke overlappingen en bovenal de gemeenschappelijke wil tot verandering", zei de 31-jarige politicus. "Oostenrijk verdient een snelle regeringsvorming".



Gemeenschappelijk is onder andere de wil het aantal illegale immigranten tot nul te herleiden.



De sociaaldemocraten van de SPÖ van waarnemend kanselier Christian Kern hadden besloten in de oppositie te gaan, maar sloten echter ook niet uit een minderheidsregering van de ÖVP te steunen.

Directe democratie

Kurz voerde sinds vrijdag verkennende gesprekken met vier andere nieuw in het parlement getreden partijen. Daarbij was al gebleken dat een zwart-blauwe coalitie van ÖVP en FPÖ de meest waarschijnlijke variante voor een coalitie is.



Als enige voorwaarde voor een deelname aan een coalitie heeft de FPÖ de portefeuille van Binnenlandse Zaken gevraagd. Die kan naar hun leider Heinz-Christian Strache gaan. Daarbovenop wil de partij een directe democratie naar Zwitsers model uitbouwen.



Bij de parlementsverkiezingen van 15 oktober heeft de ÖVP, met een winst van 7,5 procentpunt, 31,5 procent en 62 zetels behaald. De SPÖ was tweede met 26,9 procent (52 zetels). Op de derde plaats kwam met een winst van 5,5 procentpunt naar 26 procent, en goed voor 51 zetels, de FPÖ. De ÖVP en de FPÖ zouden samen een comfortabele meerderheid hebben in het parlement.