Extreemrechtse FPÖ krijgt belangrijke ministersposten

21u10

De groene Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen (links) ontving vandaag premier in spe Sebastian Kurz (31) (midden) - rechts christen-democraat en de jongste regeringsleider van Europa - en partijleider Heinz-Christian Strache van de extreemrechtse regeringspartij FPÖ. De extreemrechtse FPÖ krijgt in de nieuwe Oostenrijkse regering belangrijke ministersposten. De partner van de conservatieve ÖVP kreeg de felbegeerde portefeuilles Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie toebedeeld.

Partijleider Heinz-Christian Strache zei zaterdag dat de 52-jarige Midden-Oosten-expert Karin Kneissl minister van Buitenlandse Zaken wordt. Dat is opmerkelijk omdat zij geen lid is van de FPÖ. "Daarmee zetten we de traditie voort van onafhankelijke ministers op het buitenlanddepartement", lichtte Strache toe.

Hij presenteerde partijsecretaris Herbert Kickl als de nieuwe man op Binnenlandse Zaken. De 41-jarige Mario Kunasek komt op Defensie, voormalig FPÖ-presidentskandidaat Norbert Hofer op Infrastructuur. Strache wordt zelf minister van Sport. Het kabinet van de jeugdige premier Sebastian Kurz (31) wordt maandag beëdigd.

Geen 'Öxit'-referendum

In een gezamenlijke verklaring beloofden ÖVP en FPÖ, na zeven weken onderhandelen tot elkaar gekomen, trouw aan de Europese Unie. Er komt geen 'öxit'-referendum. "Alleen in een sterk Europa kan ook een sterk Oostenrijk bestaan, waar we in staat zijn de kansen van de 21e eeuw te benutten". De coalitie wil voorts minder bureaucratie, belastingverlaging, een eind aan illegale immigratie, versnelling van asielprocedures en de aanstelling van 2100 extra politieagenten.

REUTERS Nobert Hofer, voormalig extreemrechts presidentskandidaat, hier op een met een hakenkruis besmeurde verkiezingsposter, wordt minister van Infrastructuur.