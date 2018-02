Extreemrechtse Cruz (19) bekent schietpartij Florida

Gyurka Jansen

15 februari 2018

23u17 0 Nikolas Cruz (19) heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de schietpartij in Florida waarbij gisteren zeventien mensen omkwamen. Hij zou in een depressie zijn geraakt nadat hij november vorig jaar zijn adoptiemoeder had verloren. Naar nu blijkt is hij ook lid geweest van de rechts-nationalistische groepering 'Republic of Florida'.

Bij deze groep volgde Cruz paramilitaire trainingen. De leider van de beweging, Jordan Jereb, bevestigde dat de jongen er ook lid is geweest. Jereb omschrijf hem tegenover persbureau AP als 'normale witte jongen uit Florida'.

Cruz zou na de schietpartij zijn jas hebben weggegooid en zich hebben gemengd onder geëvacueerde leerlingen. Hij werd buiten het schoolgebouw opgepakt omdat hij beantwooordde aan de persoonsbeschrijvingen van getuigen. Cruz heeft inmiddels ook verklaard dat hij tijdens de schietpartij nog extra munitie in zijn rugzak had. Ondanks zijn verleden met geestelijke afwijkingen kon hij zonder problemen een semi-automatisch wapen van het type AR-15 kopen.

' Geweld, haat en kwaad'

Nikolas Cruz was eerder van de school in Parkland gestuurd. Een leraar die hem vorig jaar in de klas had, beweert dat er toen al problemen waren met de jongen. De jongen verloor eerder zijn adoptievader en vorig jaar dus nog zijn adoptiemoeder. De afgelopen maanden woonde de schutter daarom bij de familie van een vriend in een trailer.

In een speech noemde de Amerikaanse president Donald Trump de schietpartij vandaag een aanval 'vol geweld, haat en kwaad'. Trump gaf aan dat er echt actie moet komen om de veiligheid in scholen beter te kunnen garanderen. Hij specificeerde echter nog niet welke acties dit precies zullen moeten zijn.