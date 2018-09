Extreemrechtse Braziliaanse presidentskandidaat mag intensieve verlaten na mesaanval TTR

12 september 2018

09u22

Bron: Belga 0 Het extreemrechtse parlementslid Jair Bolsonaro, favoriet voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen komende maand in Brazilië, heeft intensieve zorgen verlaten nadat hij donderdag tijdens een campagnebijeenkomst in de buik werd gestoken. Dat meldt het ziekenhuis in een mededeling. Bolsonaro moet voorlopig wel nog in de medische instelling blijven.

De 63-jarige politicus werd donderdag neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in Juiz de Fora. Hij werd geraakt aan zijn ingewanden, en moest een spoedoperatie ondergaan. Bolsonaro hield aan de steekpartij verschillende darmperforaties en bloedingen over.



De vermoedelijke dader werd gearresteerd. De 40-jarige man, die een oude activist is van de linkse partij PSOL, zou verklaard hebben dat hij handelde "in naam van God".

Bolsonaro geldt als groot bewonderaar van de militaire dictatuur (1964-85), die gepaard ging met willekeurige arrestaties, folteringen en moorden. Regelmatig laat hij zich racistisch, seksistisch of homofoob uit. In de jongste peiling voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ligt Bolsonaro op kop met 22 procent.