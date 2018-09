Extreemrechtse AfD voor het eerst groter dan socialistische SPD in Duitse peiling IB

30 september 2018

04u57

Bron: Belga 0 In Duitsland is de extreemrechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) de tweede partij geworden in een peiling in opdracht van de krant Bild. Met 17 procent scoort ze beter dan de socialisten van SPD, die op 16 procent stranden. Voor de peiling vroeg het bureau Emnid tussen 20 en 26 september aan 1.902 mensen op wie ze nu zouden stemmen.

Behalve de SPD moeten ook de coalitiepartners CDU van bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU inboeten. Het christendemocratische kartel blijft de lijst wel aanvoeren, maar zakt naar 27 procent, een historisch dieptepunt. De regeringscoalitie haalt met deze resultaten in totaal maar 43 procent; niet genoeg voor een meerderheid.

Bij de verkiezingen vorig jaar kregen de drie partijen samen nog 53,4 procent van de kiezers achter zich. Oppositiepartijen Die Grünen, Die Linke en de liberale FDP kunnen in deze peiling rekenen op respectievelijk 15, 11 en 10 procent.

In een aparte bevraging bij 505 Duitsers peilde Emnid ook het vertrouwen in bondskanselier Merkel. Zowat 48 procent van de respondenten gaf aan te vinden dat zij niet meer de beste persoon voor de job is, terwijl 46 procent denkt dat ze haar huidige termijn - die nog loopt tot 2021 - niet zal uitzitten.