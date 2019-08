Extreemrechtse AfD teruggefloten voor ‘profiteren’ van drama in Frankfurt voor politiek winstbejag



01 augustus 2019

12u19

Bron: The Guardian 0 De Duitse Bondsminister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft de extreemrechtse partij AfD op de vingers getikt na hun uitspraken over het tragische ongeluk in Frankfurt. De minister roept op tot terughoudendheid en wil niet dat de dood van een achtjarige jongen wordt misbruikt voor politiek profijt.

Nadat er in Frankfurt een jongetje om het leven kwam omdat hij door een man op de sporen werd geduwd, verkeerden de Duitsers in shock. Het jongetje (8) werd samen met zijn moeder (40) door een vreemde man op de sporen geduwd, net op het moment dat een hogesnelheidstrein naderde.



De moeder kon zichzelf vliegensvlug in veiligheid brengen door opzij te ‘rollen’, maar ze kon haar zoontje daarbij niet meer vastgrijpen. Alle hulp kwam voor hem te laat, hij werd door de trein overreden en stierf ter plekke.

Hoewel Duitse politici opriepen om geen misbruik te maken van de feiten voor politiek winstbejag, de extreemrechtse partij AfD was er als de kippen bij. De spoorduwer was een 40-jarige Eritreeër en het recente drama is volgens de partij het resultaat van de Duitse ‘welkomstcultuur’. Fractievoorzitter Alice Weidel schreef vrijwel onmiddellijk op Twitter in een hele reeks berichten: “Wat moet er nog meer gebeuren? Bescherm eindelijk de burgers van ons land, in plaats van die grenzeloze welkomstcultuur!”.

Laut Polizei #Frankfurt hat ein 40-jähriger Afrikaner den 8-jährigen und seine Mutter auf die Gleise gestoßen. An Entsetzlichkeit ist diese Tat kaum mehr zu überbieten - was muss noch passieren? Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Willkommenskultur! Alice Weidel(@ Alice_Weidel) link

Der mordende #Eritreer kam nicht 2015 nach #Deutschland, sondern 2006 in die #Schweiz. Wir können also einfach zur Tagesordnung übergehen? Nein! Die grenzenlose #Willkommenskultur führt zu einer immer bedrohlicheren Sicherheitslage in ganz #Europa! #Frankfurt #Staatsversagen Alice Weidel(@ Alice_Weidel) link

Haar Twitterberichten leverde Weidel berispingen op van andere politieke partijen - die hun ongenoegen eveneens uitten via Twitter. Zo schreef Konstantin von Notz van Die Grünen: “Het koppelen van de verschrikkelijke gebeurtenis in #Frankfurt aan de vluchtelingencrisis van 2015, om ervan te profiteren is bizar en politiek gewoon walgelijk”. Maar behalve de negatieve reacties volgen er ook ettelijke likes en retweets. Velen delen het idee van Weidel en zijn gekant tegen de zogenaamde welkomstpolitiek van Merkel.

Die erschütternde Tat von #Frankfurt mit der Flüchtlingskrise 2015 zu verknüpfen, um Profit daraus zu schlagen, ist offenkundig abwegig und politisch einfach maximal widerlich - hat aber bei der #AfD offensichtlich System. pic.twitter.com/8gQVGbSnTf Konstantin v. Notz(@ KonstantinNotz) link

“Goed geïntegreerd”

De Eritreeër kwam overigens van Zwitserland, waar hij in 2008 asiel had gekregen. Hij heeft een vrouw en drie kinderen en stond volgens de Zwitserse autoriteiten bekend als “goed geïntegreerd”. Wel werd er meer dan een week geleden in arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij zijn buurvrouw en haar kinderen bedreigd zou hebben met een mes.

De man heeft zelf verklaard dat hij enkele dagen geleden de trein nam van Bazel naar Frankfurt. Waar hij zich in tussentijd heeft opgehouden en met wie hij contact had, is onduidelijk. Over het motief is ook geen duidelijkheid. De Eritreeër heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Dader en slachtoffers kenden elkaar niet. De man wordt aangeklaagd wegens moord en dubbele moordpoging.

