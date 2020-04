Extreemrechtse AfD haalt slechtste score in peiling sinds 2017

19 april 2020

Bron: DPA

In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD in een peiling haar slechtste resultaat geboekt in meer dan twee en een half jaar. De huidige regeringscoalitie lijkt dan weer vertrouwen hebben gewonnen door haar aanpak van de coronacrisis.