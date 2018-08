Extreemrechtse AfD en anti-islambeweging Pegida plannen samen demonstratie in Chemnitz Redactie

29 augustus 2018

13u55

Bron: Belga 0 De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) en de anti-islambeweging Pegida willen na de gewelddadige dood van een 35-jarige Duitser in Chemnitz gezamenlijk demonstreren. Zaterdag willen ze vanaf 17.00 uur in een stille optocht door de Oost-Duitse stad trekken om "samen Daniel H. en alle slachtoffers van de gedwongen multiculturalisering van Duitsland te herdenken", klinkt het in een oproep op de Facebookpagina van de AfD Saksen.

De oproep is ondertekend door de regionale AfD-voorzitters Jörn Urban (Saksen), Björn Höcke (Thüringen) en Andreas Kalbitz (Brandenburg). Alle drie worden op de demonstratie verwacht.

Eerder had federaal AfD-voorzitter Jörg Meuthen gezegd dat de AfD geen xenofobe gemoederen in Chemnitz wil aanwakkeren. "We gieten geen olie op het vuur, maar er is een sombere stemming in het land die maar al te gegrond is", zei hij gisteren in het radioprogramma SWR Aktuell.

De 35-jarige Duitser werd zondag in het stadscentrum van Chemnitz door messteken gedood. Een Irakees en een Syriër zitten in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag.

De pas in 2013 opgerichte AfD is de derde grootste partij in het federaal parlement. In Saksen werd ze bij de algemene verkiezingen van 2017 zelfs de grootste partij. De beweging Pegida ('Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes') ontstond in 2014 in de Saksische hoofdstad Dresden. In maart van dit jaar besloot het AfD-partijcongres dat partijleden mochten deelnemen aan manifestaties van Pegida.

