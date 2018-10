Extreemrechtse activisten dringen hoofdkantoor van hulporganisatie SOS Méditerranée binnen TTR

05 oktober 2018

19u12

Bron: Belga 0 Het hoofdkantoor van SOS Méditerranée, een hulporganisatie die migranten in nood op de Middellandse Zee redt, is vandaag in de Zuid-Franse stad Marseille aangevallen door leden van de extreemrechtse jongerenorganisatie "Génération identitaire". Dat heeft de ngo meegedeeld. De politie bevestigt dat actievoerders de lokalen van de ngo zijn binnengedrongen.

"De leden van @SOSMedFrance zijn veilig en wel, maar in shock", zo meldt de organisatie via Twitter over de actie. Volgens een politiebron zijn 22 mensen opgepakt wegens "vandalisme".

🔴URGENT Le siège de @SOSMedFrance à #Marseille a été attaqué ce vendredi par une dizaine de militants identitaires. La police est sur place et procède à des arrestations. Le personnel de @SOSMedFrance est sain et sauf, mais sous le choc. SOS MEDITERRANEE France(@ SOSMedFrance) link

De regionale zender France Bleu zegt dat het gaat om actievoerders van "Génération identitaire", een extreemrechtse jongerenorganisatie die vergelijkbaar is met "Schild & Vrienden". De extreemrechtse groep heeft via een mededeling op Facebook ook bevestigd dat het lokalen van de ngo heeft "bezet".

SOS Méditerranée is de ngo die reddingsacties uitvoerde met de Aquarius, voordat het schip zonder vlag kwam te zitten en dus niet meer mocht uitvaren. Verschillende extreemrechtse groepen beschuldigen de ngo's ervan op die manier medeplichtig te zijn aan mensensmokkel.