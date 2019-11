Extreemrechts zorgt voor aardverschuiving bij verkiezingen Spanje Edwin Winkels

10 november 2019

20u42

Bron: AD.nl 6 De extreemrechtse partij Vox zorgde vandaag voor een aardverschuiving bij de Spaanse verkiezingen. Kwam het in april dit jaar voor het eerst in het parlement met 24 zetels, nu zou het dat aantal meer dan verdubbelen. Volgens de eerste exitpolls kan het 59 zetels halen. Vox, geleid door de 43-jarige Santiago Abascal, wordt daarmee de derde partij van het land, achter de twee historische rivalen, de sociaaldemocraten (PSOE) en de conservatieven (PP).

Die eersten, met demissionair premier Pedro Sánchez (PSOE) aan het hoofd, wonnen net als in april de verkiezingen, maar niet met de winst waarop ze hoopten; zij verliezen licht of blijven nagenoeg op hun 123 zetels. Daarmee wordt het er voor Sánchez niet eenvoudiger om nu wel een (progressieve) regering te vormen, iets wat hem de afgelopen maanden niet lukte.

De conservatieve volkspartij PP herstelde zich iets van de grote klap die het in april incasseerde. Van 66 zetels zou het stijgen naar iets meer dan 80. Diens leider, Pablo Casado, zal echter ook niet genoeg steun voor een rechtse coalitie kunnen vergaren. Hij heeft er geen probleem mee om samen met het omstreden Vox te gaan regeren, maar het gematigder Ciudadanos (Burgers) incasseert een grote klap. De partij verliest meer dan 40 van zijn 57 zetels. Samen blijven de drie partijen ver van een conservatieve meerderheid van 176.

Gok pakt verkeerd uit

De gok van Sánchez, die vorig jaar dankzij een motie van wantrouwen tegen de toen zittende premier Rajoy (PP) aan de macht kwam, om afgelopen zomer géén coalitie met de linkse protestpartij Unidas Podemos aan te gaan en op nieuwe verkiezingen af te stevenen, pakte vandaag verkeerd uit. Hij dacht, onder meer met het herbegraven van dictator Franco, twee weken geleden, winst te gaan boeken. Ook Podemos verliest licht.

De grote winst gaat dus juist naar Vox, een partij geleid door veel mensen die met het vroegere Spanje van Franco flirten en van de eenheid van Spanje hun belangrijkste speerpunt hebben gemaakt. Vox, dat vanavond talloze media de toegang tot zijn verkiezingsbijeenkomst heeft verboden, spint garen bij de onlusten die de laatste weken in Catalonië hebben plaatsgevonden. In de rest van Spanje blijken veel kiezers op deze manier steun te betuigen aan een streng optreden tegen de onafhankelijkheidsambities van de helft van de Catalanen.

Die vergroten hun rol in het parlement na vandaag trouwens ook. ERC (van de tot 12 jaar cel veroordeelde Oriol Junqueras) en PxC (van de naar België gevluchte oud-premier Puigdemont) zouden hun 22 zetels behouden, maar naast hen komt het nog radicalere CUP met drie of vier zetels ook in het sterk gefragmenteerde parlement, volgens de exitpolls. Vóór middernacht worden de vrijwel definitieve resultaten verwacht.