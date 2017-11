Extreemrechts verliest bij regionale verkiezingen in Slovakije Redactie

Bron: Belga 0 AFP Marian Kotleba. De verwachte doorbraak van extreemrechts bij de regionale verkiezingen in Slovakije, is er niet gekomen. Uit de eerste, nog onofficiële resultaten zou in de regio Banska Bystrica de antifascistische alliantie van ondernemer Jan Lunter met 48,5 procent tweemaal zoveel stemmen hebben gekregen dan de rechts-extremistische partij 'Ons Slovakije' (SNS).

Extreemrechts maakte in 2013 nog een verrassende doorbraak in Slovakije. Sinds 2016 zitten ze ook in het nationale parlement.

Maar bij de regionale verkiezingen van gisteren raakte SNS-partijleider Marian Kotleba niet herverkozen als gouverneur van de regio Banska Bystrica. Zijn partij staat bekend als racistisch -vooral anti-Roma- en antisemitisch. Kotleba verschijnt vaak in uniform en werd in het verleden al verscheidene keren vervolgd voor het aanzetten tot rassenhaat.

Daarnaast scoorden ook de sociaal-democraten van premier Robert Fico verrassend zwak. Zij controleerden vijf van de acht regio's, maar houden na de verkiezingen slechts twee gouverneurs over.

Voor het eerst in de geschiedenis van het land is er ook een vrouwelijke gouverneur: Erika Jurinva in de regio Zilina.