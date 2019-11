Extreemrechts uit nieuwe doodsbedreigingen tegen parlementsleden in Duitsland ADN

04 november 2019

16u54

Bron: Belga 0 Neonazi's hebben de voorbije dagen nieuwe doodsbedreigingen geuit tegen verschillende Duitse verkozenen, onder wie ecologisten. Enkele maanden geleden vermoordde een extreemrechtse militant er al een politicus.

Het groene parlementslid Cem Özdemir ontving op 27 oktober een e-mail van de 'Divisie Nucleaire Wapens', de Duitse tak van een groepering die als gevaarlijk wordt beschouwd in de VS. De groepering waarschuwde Özdemir dat hij op een "lijst" staat van te executeren personen.

Een andere ecologist, Claudi Roth, tevens de vicevoorzitster van het federale parlement, ontving een gelijkaardige e-mail.

De voorbije weken zijn verschillende andere politici ook al het slachtoffer geworden van doodsbedreigingen, onder wie Mike Mohring, de fractievoorzitter van de conservatieve CDU in Thüringen. De minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, sprak van “een problematische verergering van geweld in de Duitse samenleving”.





"De autoriteiten volgen van zeer nabij de activiteiten van deze 'Divisie Nucleaire Wapens’ op", reageerde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken op zijn gewoonlijke persconferentie. Hij verduidelijkte dat de groepering actief is in Duitsland sinds 2018. Het onderzoek is in handen van het Bundeskriminalamt, de Duitse federale recherchedienst.

Minder dan zes maanden geleden werd Walter Lübcke vermoord, een lokale politicus van de CDU die standpunten pro migranten innam. De hoofdverdachte, een neonazi, zit in de cel. Hij legde bekentenissen af.