Extreemrechts terreurplan tegen Macron: vier mannen in beschuldiging gesteld KVE

11 november 2018

06u26

Bron: Belga 0 In Frankrijk zijn gisteren vier sympathisanten van een uiterst rechtse groepering in beschuldiging gesteld. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen. De vier zouden plannen besproken hebben voor een aanslag tegen president Emmanuel Macron tijdens de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand.

De vier mannen werden gisteren voor de rechter geleid en in beschuldiging gesteld van de vorming van een criminele terroristische organisatie en verboden wapenbezit in verband met een terroristische onderneming.

De mannen, tussen 22 en 62 jaar oud, werden dinsdag opgepakt in Moselle. Ze komen uit extreemrechtse hoek. Ze bespraken hun plannen, onder meer een aanslag op het Franse staatshoofd, via de telefoon, zegt een bron dichtbij het onderzoek. Eerder deze week werden twee andere mensen vrijgelaten die ook waren opgepakt in verband met de zaak.

