Extreemrechts terreurplan tegen Macron: één verdachte vrijgelaten, vijf blijven in de cel IB

09 november 2018

02u30

Bron: Belga 0 Vijf verdachten die dinsdag opgepakt zijn omdat ze vermoedelijk een aanslag planden op de Franse president Emmanuel Macron blijven in voorlopige hechtenis. Een zesde verdachte is gisteren vrijgelaten. Dat zegt een gerechtelijke bron. De zes komen uit extreemrechtse hoek.

De verdachte die werd vrijgelaten, werd opgepakt in Ille-et-Vilaine, in het westen van het land. In terrorismezaken kan de voorlopige hechtenis tot 96 uur duren.

Dinsdag werden vijf mannen en één 61-jarige vrouw opgepakt. Ze bespraken hun plannen, onder meer een aanslag op het Franse staatshoofd, via de telefoon, zegt een bron dichtbij het onderzoek. "Het plan voor een aanslag lijkt niet tot een resultaat geleid te hebben", zegt de bron.

Herdenking

Inlichtingendienst DGSI zou in actie geschoten zijn omdat een van de verdachten, Jean-Pierre B. uit Isère in het zuidoosten van het land, zich verplaatste naar het oosten van Frankrijk, toen Macron zich daar bevond voor de herdenkingen rond de Wapenstilstand van 11 november.

B. is opgepakt in het departement Moselle (oosten), net als drie andere verdachten. Hij had een dolk bij.