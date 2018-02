Extreemrechts in Frankrijk misnoegd over zwarte Jeanne d'Arc LVA

Bron: The Guardian 1 In Frankrijk is controverse ontstaan nadat de zwarte Mathilde Edey Gamassou (17) maandag werd verkozen tot de Jeanne d'Arc van het jaarlijkse festival in Orléans dat plaatsvindt in de lente. Na enkele racistische tweets, waarin Mathilde onder andere werd vergeleken met een aap, werd een onderzoek geopend naar het aanzetten tot racisme.

Afgelopen maandag werd de zeventienjarige Mathilde Gamassou verkozen uit 250 meisjes, die allemaal de rol probeerden te bemachtigen van Jeanne d'Arc, de heilige heldin van Orléans die de stad in 1429 verloste van de Engelse bezetter. Wie verkozen wordt, mag tijdens het jaarlijkse festival te paard en in wapenuitrusting door de stad paraderen.

Dat Mathilde Gamassou een zwarte vader uit Benin heeft, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Haar verkiezing lokte op de sociale media en bepaalde ultrarechtse websites een golf van racistische reacties uit.

"Jeanne d'Arc was blank", luidde het op Twitter. "We zijn blank en wij zijn daar trots op. Verander onze geschiedenis niet." Op de antimoslimsite Resistance Republicaine werd de volgende bezorgdheid geuit: "Volgend jaar verschijnt Jeanne d'Arc in burka." Elders werd Mathilde Gamassou vergeleken met een aap en verschenen afbeeldingen van bananen.

Verkozen voor wie ze is

De voorzitster van het verkiezingscomité Bénédicte Baranger betreurt de reacties. "Dit meisje is verkozen omwille van wie ze is; een interessante en levendige geest", zei Baranger." Ze beantwoordt aan onze vier criteria om verkozen te worden: al meer dan 10 jaar inwoner van Orléans, student aan een middelbare school in Orléans, katholiek en iemand die tijd investeert in het helpen van anderen. Ze draagt onze Franse geschiedenis naar iedereen uit, net zoals iedere vorige Jeanne heeft gedaan."

Het openbaar ministerie heeft ondertussen een onderzoek geopend naar het aanzetten tot racisme en haat door enkele accounts op de sociale media en websites.