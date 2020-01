Extreem winterweer in VS eist al zeker tien levens, duizenden vluchten geannuleerd Redactie/IB/KVDS

12 januari 2020

03u46

Bron: Reuters, ANP, Belga 0 Een zware winterstorm met sneeuw, ijzel en hagel heeft al aan zeker tien mensen het leven gekost in de Verenigde Staten. Meer dan duizend vluchten zijn geannuleerd en ruim 257.000 mensen in de staten Texas, Oklahoma en Louisiana, Alabama, Mississippi, Kentucky, Tennessee en Arkansas zitten sinds zaterdag zonder stroom.

De winterstorm bracht vrijdag en zaterdag in een gebied van Texas tot Michigan hevige sneeuwbuien en winden van orkaankracht met zich mee. Er vielen hagelstenen met een doorsnede van 5 tot 13 centimeter en op sommige plaatsen was er meer dan 10 centimeter sneeuw, aldus de Amerikaanse weerdienst NWS.

Tornado's

In Arkansas en Missouri richtten tornado’s schade aan gebouwen aan. De dodelijke slachtoffers vielen vooral door gladheid op de weg, omgevallen bomen en hevige regenval en hagelstormen.





De civiele bescherming van de deelstaat Alabama verklaarde zaterdag dat een tornado tijdens onweersbuien drie doden eiste. In Louisiana kwam volgens de politie van de gemeente Caddo een man om toen een grote boom op zijn huis terechtkwam. En in Bossier, ook in Louisiana, liet een ouder echtpaar het leven. Het noodweer was daar zo hevig dat het huis van de slachtoffers instortte en de brokstukken tot zestig meter verder vlogen.

De komende dagen wordt nog veel meer sneeuw en kou verwacht. “Het echte gevaar vormt de ophoping van ijs door de harde wind”, zei weerman Bob Oravec tegen persbureau Reuters. Vooral het verkeer op de snelwegen zal daarvan last hebben, zo voorspelt hij. Hij waarschuwt automobilisten om extra voorzichtig te zijn en goed uit te kijken voor omgewaaide bomen.

Bijna 18 miljoen inwoners van Arkansas, Texas, Oklahoma en Louisiana moeten de komende dagen bovendien rekening houden met nieuwe tornado's en overstromingen, aldus het weerstation NWS.