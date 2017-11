Extravagante kerst in het Witte Huis: Melania gaat voor een heus kerstbomenbos ep

09u09

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse first lady Melania Trump in haar kerstbomenbos in het Witte Huis. Het eerste kerstfeest van de familie Trump in het Witte Huis is voor de first lady de kans zich uit te leven op de kerstversieringen. Het Witte Huis heeft een filmpje gepubliceerd waarop is te zien hoe Melania Trump een van de hallen heeft laten omtoveren tot een kerstbomenbos met zo'n tien verlichte bomen.

De koks van de presidentiële residentie bakken rood en groen geglazuurde koekjes en de belangrijkste kerstboom reikt letterlijk tot aan het plafond. Van Trumps woning in New York zijn foto's bekend waarop vooral veel goud te zien is. Voor het Witte Huis heeft Melania echter vooral voor de kleur wit gekozen, waarbij ze volgens het filmpje zelf een aantal rode en groene elementen heeft toegevoegd.

Het is gebruikelijk dat de first lady een persoonlijk project maakt van de kerstversieringen in het Witte Huis en dat in de verschillende ruimtes meerdere kerstbomen staan. Melania lijkt er dit jaar echter net een beetje meer van te maken: een extravagant winterwonderland.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw — Melania Trump (@FLOTUS) November 27, 2017

