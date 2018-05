Extravagante dinertjes, drank aan de lopende band en dure kerstcadeaus: extreemrechts in Europa laat de champagnekurken knallen Frans Boogaard ADN

30 mei 2018

11u19

Bron: AD.nl, The Guardian 0 Dinertjes van 400 euro per persoon, een paar honderd flessen champagne, kerstcadeautjes van ook nog eens 100 euro per stuk: extreemrechts maakt van Europa een feest.

Hoewel ze geregeld pleiten dat Europa een verspilling van belastinggeld is, lijkt het erop dat de Europese extreemrechtse populisten het niet erg vinden om zelf een deel ervan te verspillen.

De politieke fractie van Marine Le Pen in Europa, waarvan ook het Vlaams Belang en de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV) deel uitmaakt, moet dringend uitleg geven over haar als 'excessief' bestempelde uitgaven van 2016, zo heeft de administratieve parlementsleiding beslist. Blijft een goede verklaring uit, dan moet ze een dikke 400.000 euro (427.000 euro) aan het Europees parlement terugbetalen.

"Onaanvaardbaar"

Behalve om uitgaven zonder deugdelijke verantwoording, aldus voorzitter Ingeborg Grässle van de EP-begrotingscontrolecommissie, gaat het om geld dat is uitgegeven in strijd met de Europese aanbestedingsregels. Onder meer dure restaurantuitjes en een totaal van 234 flessen champagne worden vermeld, alsook kerstcadeautjes van meer dan 100 euro en wijnen van 81 euro per fles.

Legitieme parlementaire uitgaven kunnen gaan naar personeel, vertalers, kantoorbenodigdheden, telefoon, internet en sommige vormen van entertainment - maar er zijn strikte voorwaarden. En die heeft de Europe of Nations and Freedom "herhaaldelijk genegeerd". De uitgaven van de ENF zijn "onaanvaardbaar", aldus Grässle aan persagentschap AFP. Ze waren "niet redelijk of in overeenstemming met de principes van goed financieel beheer".

De groep met de meeste kritiek op het Europa dat geld over de balk gooit, blijkt de grootste potverteerder Dennis de Jong, Europarlementariër SP

De Nederlandse SP-Europarlementariër Dennis de Jong vindt het ‘opvallend’ dat uitgerekend extreemrechts zich aan spilzucht bezondigt. "De groep met altijd de meeste kritiek op Europa dat geld over de balk gooit, blijkt nu zelf de grootste potverteerder. Dit is echt excessief, ze hebben een stevig feestje gebouwd.''

"Franse delegatie"

PVV-leider in Europa Marcel de Graaff bevestigt in een reactie dat zijn fractie in 2016 dure champagne en diners heeft gedeclareerd, maar schrijft dat volledig op het conto van de Franse delegatie. "De PVV walgt van deze verrijking door de Franse delegatie en neemt hier volledig afstand van", meldt hij.

"Dit is gebeurd tijdens de opbouw van de interne organisatie. Zodra deze zaken aan het licht kwamen zijn intern strikte maatregelen en personele wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor is herhaling van deze zaken onmogelijk geworden", stelt De Graaff. "De PVV betreurt dit. Het accountantsrapport gaf terecht een negatief oordeel. Het volledige bedrag wordt op het budget voor 2018 in mindering gebracht. De nu lopende accountantscontrole over 2017 zal positief zijn."

"Regels niet gemakkelijk om te interpreteren"

ENF-covoorzitter Nicolas Bay (Front National) verwerpt de beschuldiging. De groep heeft "niet bewust" het reglement naast zich neergelegd", zo klinkt het. "De regels voor aanbestedingen zijn niet gemakkelijk om te interpreteren."

Strenger

De EP-begrotingscontrolecommissie is al een paar maanden met de zaak bezig, gisteren lekten via de Amerikaanse nieuwssite Politico ook de desbetreffende accountantsverslagen uit. Het bureau – voornamelijk bestaande uit EP-voorzitter Tajani en zijn 14 ondervoorzitters – zou ook al besloten hebben de teugels voor fractie-uitgaven nog wat verder aan te halen. Zo moeten voortaan alle giften boven 60 euro deugdelijk worden geregistreerd.

Front National-leider Marine Le Pen staat in Frankrijk al onder onderzoek na vermeend misbruik van fondsen van het Europees parlement. De Franse justitie buigt zich met name over de vraag of de partij een veralgemeend systeem in gang had gezet om permanenten te betalen met geld van de Europese Unie, door hen te laten bezoldigen als parlementaire medewerkers in het Europees Parlement. Dit zou zodoende naar eigen inschatting tussen 2012 en 2017 voor bijna vijf miljoen euro zijn benadeeld.