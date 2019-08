Extra vliegtuigen en helikopters moeten Siberische bosbranden helpen blussen AW

08 augustus 2019

15u22

Bron: Belga 0 In de strijd tegen de vernietigende bosbranden in Siberië zal de brandweer meer vliegtuigen en helikopters inzetten. Er werden al 43 nieuwe toestellen opgevraagd bij lokale vliegmaatschappijen, zegt het bosbeheer. Die moeten de 200 bosbranden, over een totale oppervlakte van zo’n 180.000 hectare helpen blussen.

Al wekenlang woeden bosbranden over de Russische taiga, het moerassige naaldwoud in de noordelijke poolstreken. Milieuorganisaties als Greenpeace zeggen dat er begin dit jaar al ongeveer 13,4 miljoen hectare aan woud verloren is gegaan. Dat is bijna vijf keer de oppervlakte van België. Greenpeace gebruikte daarvoor satellietbeelden. Irkoetsk en Krasnojarsk zijn de ergst getroffen regio’s.



De Russische autoriteiten melden steeds weer dat successen worden geboekt met de bluswerkzaamheden in de soms zeer moeilijk toegankelijke gebieden. Dorpen of steden worden niet rechtstreeks bedreigd door de vlammen. Maar veel burgers lijden onder de gevaarlijke rookwolken en klagen over ademnood en duizeligheid.



Sinds vorige week geeft ook het leger luchtsteun. Milieuorganisaties menen dat het nog maanden kan duren voor de situatie normaliseert.