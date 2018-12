Extra rechters naar Parijs om relschoppers te berechten - 72 procent Fransen steunt ‘gele hesjes’ mvdb kg

03 december 2018

14u44

Bron: ANP, Belga 5 111 relschoppers die zijn opgepakt na de hevige onlusten in Parijs in de marge van het zaterdagse gele hesjes-protest, blijven langer in de cel. Hun hechtenis is verlengd, schrijven Franse media. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner informeert vanavond het parlement over het buitensporige geweld.

De aandacht gaat vooral uit naar het vernielingen en het hevige geweld van de afgelopen twee zaterdagen in de hoofdstad. Politiechef Michel Delpuech zei dat de demonstraties en rellen gepaard gingen met een mate van geweld die Parijs in de afgelopen decennia niet heeft meegemaakt. Burgemeester Anne Hidalgo zei dat dergelijk geweld in de stad niet meer is vertoond sinds mei 1968.

Er vielen bij de protesten tegen de dalende koopkracht van de ‘gilets jaunes’ (‘gele hesjes’) en de rellen eromheen in heel Frankrijk ruim 260 gewonden waarvan circa de helft in Parijs. Ongeveer 630 mensen zijn aangehouden waarvan meer dan vierhonderd in de hoofdstad. Minister van Justitie Nicole Belloubet heeft daarom extra rechters naar Parijs gestuurd.

Vier doden

De politieke consternatie is groot door de ongeregeldheden. Sinds 17 november zijn er vier doden gevallen bij deze protesten. Het laatste slachtoffer was een tachtigjarige vrouw. De vrouw werd in het gezicht geraakt door een traangasgranaat toen ze de luiken sloot van haar appartement in Marseille en overleed op zondag tijdens een operatie voor haar verwondingen.

Premier Edouard Philippe praat vandaag met partijleiders en morgen met mensen die de ‘gele hesjes’ zouden vertegenwoordigen. De verwachting van president Macron dat met alle rellen het protest populariteit zou verliezen en zou overwaaien, komt vooralsnog niet uit. Volgens een peiling staat 72 procent van de ondervraagden achter de ‘gele hesjes’. Bovendien sluiten zich om verschillende redenen allerlei groepen bij protesten aan, zoals vakbonden, scholieren, studenten en maandagmorgen nog in Parijs boze ambulancechauffeurs.

In Frankrijk belichamen de ‘gilets jaunes’ vooral ‘het gewone gezin’ dat van weinig moet rondkomen en in het uitgestrekte land vaak lange afstanden moet afleggen in nogal oude auto’s. De jongste verhoging van de brandstofprijs is voor deze Fransen ‘een ecotax te ver’.

Een rumoerige betoging van gele hesjes in Brussel ontaardde vorige vrijdag in opstootjes met de oproerpolitie. De politie pakte in totaal 82 personen op, zes personen werden gerechtelijk aangehouden. Op sociale media roepen Franse gele hesjes op om op zaterdag 8 december te betogen aan het Europees parlement in Brussel. Door er naar het Europees Parlement te trekken, willen de Franse gele hesjes zich verbroederen met hun Europese buren. “De sociale ellende is wereldwijd”, is op hun Facebookpagina te lezen. De beweging demonstreert tegen de afkalving van koopkracht door hogere accijnzen, belastingen en allerlei heffingen.