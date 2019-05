Extra maatregelen tegen vandalenstreken van toeristen ses

Extra waarschuwingsborden bij de grootste duinen van Japan moeten toeristen voor eens en voor altijd duidelijk maken: je naam graveren in het zand is helemaal niet onschuldig.

Je zou het zo onderhand gaan geloven, waar toeristen ook gaan, telkens laten ze een spoor van vernieling achter. Dat hebben ze in Japan ook mogen ondervinden. Tottori, een stad aan de noordwestelijke kust van Japan, staat op de radar van menig toerist, door de enorme zandduinen, de grootste van het land, die honderd jaar geleden werden gevormd. De duin is zestien kilometer lang en soms wel meer dan vijftig meter hoog. Wie de zandduin beklimt, wordt getrakteerd op een mooi zeezicht.

Probleem: meer en meer bezoekers laten hun naam of een boodschap achter in het zand, en dat is niet zo onschuldig als het lijkt. De zandduin maakt deel uit van het nationaal park Sanin Kaigan, en volgens de regels mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het landschap. Wie toch in het zand schrijft, riskeert een boete die kan oplopen tot 50.000 yen (ongeveer 405 euro).

Generatie instagram

Ondanks die maatregel worden steeds meer gevallen van vandalisme gemeld. Afgelopen jaar werden 228 incidenten van ‘graffiti in het zand’ geconstateerd, tegenover 200 gevallen in 2017.

Een van de oorzaken is het toegenomen aantal buitenlandse toeristen, die onder andere door foto’s op Instagram steeds vaker hun weg vinden naar de zandduin. En zij weten niet altijd wat mag, en niet mag. Daarom heeft de prefectuur besloten om bij de verschillende ingangen extra waarschuwingsborden te plaatsen in het Engels, Chinees en Koreaans.