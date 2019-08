Extra grensofficieren en voorraad medicijnen: Londen spijst de brexitkas AW

01 augustus 2019

13u01

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië drijft de noodplanning voor een no-deal-brexit verder op. De Britse schatkist maakt 2,1 miljard pond extra vrij om onder meer 500 grensofficieren aan te werven en een grote voorraad geneesmiddelen aan te leggen. De totale Britse uitgaven voor een harde brexit komen daarmee al op 6,3 miljard pond voor dit jaar.

De Britten maken zich stilaan op voor een brexit zonder akkoord op 31 oktober. De nieuwe premier Boris Johnson heeft al verschillende keren aangekondigd dat hij zijn land tegen die datum hoe dan ook uit de Europese Unie wil. Een echtscheidingsakkoord met Brussel geniet zijn voorkeur, zegt hij, maar de huidige tekst die zijn voorganger Theresa May heeft onderhandeld, aanvaardt hij niet. De EU is dan weer niet bereid te heronderhandelen.



Het Britse ministerie van Financiën maakt nu 2,1 miljard pond extra vrij in het kader van de noodplanning. Daarmee moeten onder meer 500 extra grenswachten aangeworven worden, bovenop de 500 grensofficieren die eerder dit jaar al beloofd waren. De extra krachten moeten de identiteitscontroles vlotter laten verlopen, de douaniers opleiden en de verwachte drukte in havens in goede banen leiden.

Daarnaast gaat er meer dan 400 miljoen pond naar de aanleg van stocks aan levensreddende geneesmiddelen. De Britse regering plant ook een grote sensibiliseringscampagne rond de gevolgen van de brexit voor de gewone Brit.

“Geldverspilling"

Oppositiepartij Labour spreekt van een "verschrikkelijke verspilling van publieke middelen", allemaal omdat "Johnson per se een compleet vermijdbare no deal-brexit wil". "Deze regering zou een brexit zonder akkoord kunnen uitsluiten en al deze miljarden uitgeven aan scholen, ziekenhuizen en mensen."

Boris Johnson is intussen terug in Londen, nadat hij de voorbije drie dagen op tournee doorheen Wales, Schotland en Noord-Ierland was. Vandaag komt het zogenaamde XS-comité, een overlegorgaan met zes topministers over de brexit, een eerste keer samen.